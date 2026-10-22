Censuran tolerancia municipal a informales

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La Dirección de Comercio del Ayuntamiento de la Capital se está viendo muy relajada y autoriza ventas por eventos que permitan a los comerciantes de la vía pública permanecer hasta por diez días, cuando antes solo se presentaban unos cuantos alrededor de la fecha clave como el Día de Muertos, advirtió la presidente de Nuestro Centro, Mónica Heredia.

Dirección de Comercio relaja normas para venta en vía pública

Explicó que las decisiones para relajar la disciplina con el comercio en la vía pública, están provocando perjuicios al pequeño comercio del Centro Histórico, porque finalmente los vendedores instalados en la calle de manera temporal, les quitan la clientela o distraen las ventas de los que operan en la formalidad y tienen compromisos contractuales con sus trabajadores y fiscales para el cumplimiento de sus obligaciones.

Impacto en comerciantes formales y mercados fijos

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Comentó que incluso quienes más están sufriendo ahora son los comerciantes de los mercados fijos, porque incluso hay venta de arreglos florales en la vía pública, que de manera natural un cliente puede buscar en sitios donde un comerciante formal les puede ofrecer muy buena calidad.

Dijo que por ejemplo en los días del Amor y la Amistad y de la Madres, las florerías formales y las instaladas en los mercados municipales, con frecuencia se quedan con sus mercancías y con pérdidas, porque las autoridades les ponen competencia en la calle, lo que a la larga les causa una merma importante en sus ventas.