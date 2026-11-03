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Bloquea el gobierno obras municipales

Destaca el proyecto del Eje 140 que quiere hacer el Ejecutivo estatal

Por Rolando Morales

Noviembre 03, 2026 03:00 a.m.
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Bloquea el gobierno obras municipales
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      El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, acusó al Gobierno del Estado de frenar la obra pública municipal y retrasar proyectos como el segundo cuerpo del Eje 140, vialidad que conecta con la Zona Industrial y que, aseguró, ya no será liberada por la Contraloría General del Estado debido a que la administración estatal tiene interés en realizarla directamente.

      Acciones de la autoridad

      Señaló que el Ayuntamiento estaba preparado para ejecutar los trabajos, pero las decisiones estatales impidieron avanzar.

      El edil responsabilizó al Gobierno Estatal de los retrasos en la obra pública, al señalar que durante este año se tenía previsto ejercer cerca de mil millones de pesos, pero la Contraloría mantuvo detenidas licitaciones y liberó algunas hasta septiembre.

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      De acuerdo con Galindo, de 34 licitaciones, dos permanecen frenadas, situación que afectó el calendario de ejecución de los proyectos municipales.

      ¿Qué declararon las autoridades municipales?

      Afirmó que actualmente tiene más de 900 millones de pesos pendientes de ejercer y rechazó que el retraso sea atribuible al Ayuntamiento. Incluso, consideró que los obstáculos responden a un cálculo político del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del gobernador Ricardo Gallardo Cardona para evitar que la administración capitalina concrete obras durante el año previo al proceso electoral de 2027.

      Galindo sostuvo que los recursos se ejercerán, aunque reconoció que los trabajos comenzarán fuera del calendario previsto y algunas obras podrían inaugurarse entre enero y abril del próximo año.

      Insistió en que el Ayuntamiento cumplirá con los proyectos comprometidos, pese a que las restricciones administrativas desplazaron su ejecución.

      Sobre el Eje 140, dijo que no tiene inconveniente en que el Gobierno Estatal asuma la construcción del segundo cuerpo, pero cuestionó que la Contraloría no libere el proyecto para que exista claridad sobre quién realizará los trabajos. "Lo que necesito es que liberen, se haga o no se haga", expresó, al reiterar que el Gobierno del Estado es responsable de los retrasos en la obra pública municipal.

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