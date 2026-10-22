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Fuga de aguas negras en Salvador Nava se extiende

Por Flor Martínez

Octubre 22, 2026 03:00 a.m.
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Fuga de aguas negras en Salvador Nava se extiende
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      Una fuga de aguas negras se registra sobre la lateral de la avenida Salvador Nava Martínez, desde las inmediaciones del puente peatonal que conduce a la Unidad de Medicina Familiar No. 45 del IMSS hasta la calle Costado Sur de la Central Camionera, donde el derrame se extiende sobre la vialidad y alcanza incluso la zona peatonal.

      El paso constante de vehículos, principalmente unidades del transporte público, provoca que el agua residual se disperse hacia las banquetas al pasar por el lugar, lo que complica el tránsito de los peatones, quienes deben sortear los encharcamientos para continuar su camino. A esta situación se suma el fuerte olor que emana de las aguas estancadas.

      En los alrededores se encuentran una gasolinera, tiendas de conveniencia y puestos ambulantes de comida, además de ser un punto de paso diario para decenas de personas. Sin embargo, el desperfecto continúa sin ser reparado, mientras el hedor se percibe en distintos puntos de la zona.

      De acuerdo con testimonios de trabajadores del sector, desde el pasado lunes comenzaron a notar un incremento en el brote de aguas negras proveniente de un pozo de visita. Indicaron que ya se realizó el reporte correspondiente, pero hasta el momento no se ha atendido la fuga.

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      La principal molestia, señalaron, es el olor que desprende la alcantarilla, el cual se intensifica cuando aumenta la temperatura. Además de las dificultades para circular por el tramo, advirtieron que la presencia de aguas residuales representa un problema de insalubridad para trabajadores, comerciantes y peatones que transitan diariamente por el lugar.

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