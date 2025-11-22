logo pulso
Hay en el municipio poceño, talleres mecánicos irregulares

Por Samuel Moreno

Noviembre 22, 2025 03:00 a.m.
A
Hay en el municipio poceño, talleres mecánicos irregulares

Autoridades de Villa de Pozos detectaron diversas irregularidades en talleres mecánicos establecidos en la demarcación y anunciaron que fortalecerán las acciones para ordenar y regular su operación. 

La Dirección de Ecología, en coordinación con Protección Civil y Comercio, comenzó un proceso integral de supervisión que incluye la integración de un padrón para dar mayor control a estos establecimientos.

Como parte de las revisiones, Ecología verifica que los talleres den manejo adecuado a los residuos sólidos y peligrosos que generan, con el fin de evitar daños al entorno y hacer cumplir la normativa ambiental vigente.

Cuando los casos requieren procedimientos más específicos, la dependencia trabaja de manera conjunta con la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), lo que permite ampliar la capacidad de respuesta y reforzar la vigilancia en la zona.

El director de Ecología municipal, Alejandro Leal Espinosa, informó que ya se han emitido dictámenes a algunos establecimientos, los cuales han cumplido al cien por ciento con las medidas requeridas para operar correctamente.

