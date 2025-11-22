Hay en el municipio poceño, talleres mecánicos irregulares

Autoridades de Villa de Pozos detectaron diversas irregularidades en talleres mecánicos establecidos en la demarcación y anunciaron que fortalecerán las acciones para ordenar y regular su operación.

La Dirección de Ecología, en coordinación con Protección Civil y Comercio, comenzó un proceso integral de supervisión que incluye la integración de un padrón para dar mayor control a estos establecimientos.

Como parte de las revisiones, Ecología verifica que los talleres den manejo adecuado a los residuos sólidos y peligrosos que generan, con el fin de evitar daños al entorno y hacer cumplir la normativa ambiental vigente.

Cuando los casos requieren procedimientos más específicos, la dependencia trabaja de manera conjunta con la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), lo que permite ampliar la capacidad de respuesta y reforzar la vigilancia en la zona.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El director de Ecología municipal, Alejandro Leal Espinosa, informó que ya se han emitido dictámenes a algunos establecimientos, los cuales han cumplido al cien por ciento con las medidas requeridas para operar correctamente.