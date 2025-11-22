Impulsarán turismo religioso y gastronómico en Villa de Pozos

Villa de Pozos impulsará para 2026, una estrategia centrada en el turismo religioso y gastronómico, al considerarlos los pilares con mayor potencial para consolidar la identidad del nuevo municipio. Así lo informó Aurora Zamora Vázquez, directora de Turismo Municipal, quien aseguró que ambos segmentos, se han fortalecido este año y serán el eje de la promoción local durante el próximo periodo.

Zamora Vázquez explicó, que la tradicional Semana Santa, junto con la procesión de los Cristos, será uno de los principales motores turísticos para el siguiente año. Añadió que ya trabajan de la mano con el área de Cultura para avanzar en el proceso que buscará declarar estas manifestaciones como patrimonio cultural intangible del Estado, un objetivo que calificó como “un reto importante, pero alcanzable”.

La funcionaria indicó que el turismo gastronómico también se consolidó como un atractivo clave, luego de la participación del municipio en ferias y festivales dentro y fuera de San Luis Potosí. Recordó que Villa de Pozos obtuvo una recepción positiva en el Festival Internacional del Día de Muertos en Guanajuato, donde proveedores locales lograron ventas significativas y nuevos vínculos comerciales.

Zamora Vázquez señaló que 2025 resultó un año “bastante provechoso” para el sector, con diversas capacitaciones presenciales y virtuales gestionadas con apoyo de la Secretaría de Turismo estatal, así como una campaña continua de promoción gratuita para prestadores de servicios a través de las redes oficiales del municipio.

Adelantó que para 2026 se continuará participando en ferias nacionales e internacionales, especialmente aquellas que permitan posicionar a Villa de Pozos como un destino emergente.