Admite Ssa problemas, pero no responsabilidad

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Durante su comparecencia ante el Congreso local, Leticia Gómez Ordaz, titular de la Secretaría de Salud, reconoció que la falta de medicamentos y de personal de enfermería persiste en los hospitales de San Luis Potosí.

Déficit de enfermeras en hospitales potosinos

Sin embargo, la funcionaria atribuyó al sistema IMSS-Bienestar la operación de las unidades médicas.

La funcionaria estatal informó que en el Hospital Central existe un déficit estimado de entre 350 y 700 enfermeras. También expuso la dimensión de las carencias: en cada turno, una trabajadora puede atender de 18 a 30 pacientes.

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Administración y funciones del IMSS-Bienestar

Gómez Ordaz explicó a los legisladores locales que desde 2024 el IMSS-Bienestar administra hospitales, unidades médicas y el almacén central, mientras el Estado mantiene tareas de prevención, promoción de la salud y apoyo en la distribución de medicamentos a comunidades alejadas.

La funcionaria señaló que ese año se transfirieron 2 mil 280 trabajadores y que se gestionan nuevas contrataciones. De las 395 plazas comprometidas, 50 llegarían en noviembre; el resto sigue pendiente de análisis y cobertura, dijo.

Sobre el abasto de medicamentos, la diputada Nancy García exhibió una caída en las cifras presentadas durante la sesión: de 91 por ciento en octubre de 2025 a entre 72 y 73 por ciento en septiembre de 2026.

En respuesta, la secretaria sostuvo que el IMSS-Bienestar concentra las solicitudes de las unidades y administra el almacén, mientras el Estado apoya con la distribución final y realiza compras extraordinarias cuando hay faltantes graves.