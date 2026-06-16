Ley Serrano es antidemocrática: Álvarez Icaza

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Como ya ocurrió con la imposición de servidores públicos de elección popular sentados en los cargos bajo comicios irregulares, otra vez San Luis Potosí vuelve a ser un laboratorio, esta vez para que Morena, el Verde y sus aliados vuelvan a amenazar la democracia, ahora criminalizando el periodismo y generando instrumentos legales para atentar contra periodistas incómodos, lo que es extraordinariamente grave, advirtió el expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Emilio Álvarez Icaza Longoria.

Emilio Álvarez Icaza denuncia Ley Serrano en San Luis Potosí

Dijo que San Luis Potosí es ese laboratorio donde se tiene un sistema de gobierno feudal que considera al estado un ranchito en el que pretenden mandar los de horca y cuchillo.

Ley Serrano y sus implicaciones para la libertad de expresión

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Sostuvo que la llamada Ley Serrano, de cuya existencia culpó al gobernador Ricardo Gallardo Cardona, es un retroceso gravísimo en materia de los derechos humanos, es una amenaza a la libertad de expresión y una norma absolutamente regresiva que pone en marcha la idea de que México se encamina hacia una dictadura, con la asfixia progresiva de libertades y derechos.

Mencionó que la ley como tal y de la manera en que aplica es extremadamente peligrosa, es absolutamente antidemocrática, autoritaria y represiva. "Serrano ya tiene antecedentes en la Ciudad de México, de un modo de operar en el sentido de intentar coaccionar, corromper o presionar a la prensa, pero en este nivel se conjugan dos fórmulas tremendas, la primera de ellas de un gobernador absolutamente autoritario y las peores tradiciones represivas, es una amenaza para la democracia y refleja tal cual lo que Morena intenta hacer con el país".