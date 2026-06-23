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Llaman a protestar en el Congreso

La protesta pacífica también busca visibilizar deficiencias en servicios públicos y corrupción estatal.

Por Redacción

Junio 23, 2026 03:00 a.m.
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Llaman a protestar en el Congreso

Ciudadanía organizada, colectivos sociales y defensores de derechos humanos en San Luis Potosí convocaron a la Marcha por la Dignidad de los Potosinos y la Libertad de Expresión, movilización que se realizará este martes 23 de junio.

Marcha convocada en San Luis Potosí

La convocatoria contempla una concentración a las 8:30 horas en la Alameda Juan Sarabia, para partir a las 9:00 horas rumbo al Congreso del Estado.

De acuerdo con los organizadores, el propósito central de la marcha es solicitar la derogación de las reformas conocidas como Ley Serrano, al considerar que restringen el ejercicio periodístico y el cuestionamiento público.

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Objetivos y demandas de la movilización

La movilización fue planteada como una protesta pacífica y también busca visibilizar diversas problemáticas sociales del estado, entre ellas deficiencias en servicios públicos, agua, salud, educación, transporte, corrupción y opacidad gubernamental.

La convocatoria fue impulsada originalmente por la abogada Natalia Castillo Vera, quien recientemente sostuvo la defensa jurídica del periodista Juan Pablo Moreno, director de la revista La Noticia.

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