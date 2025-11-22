logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICES 65!

Fotogalería

¡FELICES 65!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

ONG recicla y rescata animalitos abandonados

Por Martín Rodríguez

Noviembre 22, 2025 03:00 a.m.
A
ONG recicla y rescata animalitos abandonados

“Catorce animalitos rescatados encuentra un hogar y un material reciclado encuentra un nuevo propósito para el mundo, por lo que hay que cuidar de ambos”. Con esta frase, Haydee Araceli Rangel García, cabeza del Centro de Reciclaje Mi Amigo Fiel, trabaja todos los días a favor del bienestar de los animales en la capital potosina y su zona conurbada.

Mediante el rescate de perros y gatos abandonados, enfermos y, sobre todo, necesitados de amor, cariño y atención concreta su buena labor.

Basta citar a Mamba, un gato negro que fue rescatado de un puente hace aproximadamente un año y el cual al momento de encontrarlo estaba en muy malas condiciones de salud ya que tenía rota la cadera. Los médicos veterinarios no le daban un buen pronóstico, pero, como señala Haydee, con cuidados y mucho cariño, ya está recuperado en su totalidad y ya se encuentra esterilizado, listo para darlo en adopción responsable. 

La asociación civil une dos acciones. La primera es reciclar y la segunda apoyar a los animales en San Luis Potosí, la cual le demanda más de 20 mil pesos mensuales, que es el costo de proteger a perros y gatos rescatados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Actualmente la asociación atiende a catorce animalitos, entre perros y gatos, todos ellos, rescatados en situación de calle y a quienes se les ofrecen los servicios básicos de agua, comida, hogar temporal, atención médica en caso de estar enfermos y esterilización.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Localizan en Villa de Pozos, 4 tiraderos clandestinos
Localizan en Villa de Pozos, 4 tiraderos clandestinos

Localizan en Villa de Pozos, 4 tiraderos clandestinos

SLP

Samuel Moreno

Gestión Ambiental analiza la procedencia de los residuos, si son domésticos o industriales

Presupuesto incluye recortes a Salud, Seguridad y Cultura
Presupuesto incluye recortes a Salud, Seguridad y Cultura

Presupuesto incluye recortes a Salud, Seguridad y Cultura

SLP

Ana Paula Vázquez

Firman convenio Congreso y Ceepac
Firman convenio Congreso y Ceepac

Firman convenio Congreso y Ceepac

SLP

Redacción

Entra en operación pozo El Palmar
Entra en operación pozo El Palmar

Entra en operación pozo El Palmar

SLP

Rolando Morales