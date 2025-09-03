Por licitar, ducto Peaje- San José

El delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Darío Fernando González Castillo, informó que se trabaja en un proyecto para mejorar el suministro de agua en San Luis Potosí mediante una nueva línea de conducción que unirá la presa El Peaje con la de San José.

La obra – dijo- busca aprovechar mejor los volúmenes almacenados y minimizar riesgos de infiltración o contaminación.

González Castillo detalló que el Gobierno del Estado ya entregó la ingeniería básica y que un consultor contratado por la dependencia afina los aspectos técnicos. Conagua proyecta lanzar la licitación en septiembre; por ahora la alternativa que se evalúa es la que ofrece el mejor balance entre costo y beneficio, afirmó.

En relación con posibles extracciones desde Villa Hidalgo, el delegado indicó que ese acuífero aún mantiene niveles relativamente suficientes en comparación con otros de la región, pero que no existe una propuesta concreta para trasvasar su agua. “Se realizan estudios no solo en Villa Hidalgo, sino también en Villa de Reyes, Jaral de Berrio y el acuífero de la capital, para determinar su viabilidad”, comentó.

Sobre el sistema El Realito, González Castillo recordó que la propia presidenta Claudia Sheinbaum anunció que Conagua dará seguimiento a los estudios destinados a optimizar su funcionamiento. No obstante, dijo, la prioridad inmediata es avanzar con la interconexión entre El Peaje y San José.

El proyecto —aseguró el funcionario— pretende atender la creciente demanda en la zona metropolitana y reducir el riesgo de desabasto que enfrentan tanto la capital como municipios del interior, en un contexto regional marcado por la escasez hídrica.