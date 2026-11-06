Gallardo: postura "antigallardista" de Galindo da "risa"

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ante la declaratoria abierta del alcalde capitalino Enrique Francisco Galindo Ceballos de asumirse como "antigallardista", el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, consideró que su estrategia sólo genera "risa" y demuestra falta de creatividad política.

Admitió sentirse decepcionado del edil priista, porque lo consideraba un político con formación de mayor altura.

Por ello, lo conminó a afinar este tipo de detalles en su táctica de promoción y posicionamiento político, en aras de no caer

en "tonterías"

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En entrevista, evaluó que la aplicación de este método no corresponde a una iniciativa propia de Galindo Ceballos, sino a las recomendaciones de sus asesores, a quienes calificó como "muy malos" en el desempeño de marketing político.

Argumentó su afirmación, al considerar que la estrategia resulta insuficiente, porque se trata de personal foráneo que desconoce el contexto social y político de la población de San Luis Potosí.

Rememoró el discurso expuesto en su quinto informe de actividades, jactándose que le dará gusto ver derrotado al político priista por toda la serie de errores cometidos.

LEA TAMBIÉN Galindo se declara antigallardista El alcalde de la capital propone crear un frente en contra del gobernador

"Ya no le queda de otra que asumirse como antigallardista. Ya solamente trata de buscar adeptos de cualquier lado. Es de estar buscando adepto en las cucarachas, en lo que encuentre. Ya es como levantamuertos, es andar levantando de todo", concluyó Gallardo.