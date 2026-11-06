logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Miles marchan en Francia contra el costo de vida

Fotogalería

Miles marchan en Francia contra el costo de vida

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Gallardo: postura "antigallardista" de Galindo da "risa"

El gobernador cuestionó a los asesores del alcalde y calificó su estrategia como una muestra de falta de creatividad política.

Por Rubén Pacheco

Noviembre 06, 2026 03:00 a.m.
A
Gallardo respondió a la declaración del alcalde capitalino de asumirse como "antigallardista".

Gallardo respondió a la declaración del alcalde capitalino de asumirse como "antigallardista".

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ante la declaratoria abierta del alcalde capitalino Enrique Francisco Galindo Ceballos de asumirse como "antigallardista", el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, consideró que su estrategia sólo genera "risa" y demuestra falta de creatividad política.

      Admitió sentirse decepcionado del edil priista, porque lo consideraba un político con formación de mayor altura.

      Por ello, lo conminó a afinar este tipo de detalles en su táctica de promoción y posicionamiento político, en aras de no caer 

      en "tonterías"

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En entrevista, evaluó que la aplicación de este método no corresponde a una iniciativa propia de Galindo Ceballos, sino a las recomendaciones de sus asesores, a quienes calificó como "muy malos" en el desempeño de marketing político.

      Argumentó su afirmación, al considerar que la estrategia resulta insuficiente, porque se trata de personal foráneo que desconoce el contexto social y político de la población de San Luis Potosí.

      Rememoró el discurso expuesto en su quinto informe de actividades, jactándose que le dará gusto ver derrotado al político priista por toda la serie de errores cometidos.

      LEA TAMBIÉN

      Galindo se declara antigallardista

      El alcalde de la capital propone crear un frente en contra del gobernador

      "Ya no le queda de otra que asumirse como antigallardista. Ya solamente trata de buscar adeptos de cualquier lado. Es de estar buscando adepto en las cucarachas, en lo que encuentre. Ya es como levantamuertos, es andar levantando de todo", concluyó Gallardo.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Restricción de celular se aplica desde hace un mes
      Restricción de celular se aplica desde hace un mes

      Restricción de celular se aplica desde hace un mes

      SLP

      Leonel Mora

      PJE afronta "tapón" en su eficacia
      PJE afronta "tapón" en su eficacia

      PJE afronta "tapón" en su eficacia

      SLP

      Rubén Pacheco

      Asuntos pendientes superan en 14 por ciento a los expedientes que ingresó en 2025, revela el Inegi

      Admite Margarito Terán dirigente de camioneros, que violó la ley
      Admite Margarito Terán dirigente de camioneros, que violó la ley

      Admite Margarito Terán dirigente de camioneros, que violó la ley

      SLP

      Martín Rodríguez

      Seduvop, al margen del tiburanario
      Seduvop, al margen del tiburanario

      Seduvop, al margen del tiburanario

      SLP

      Rubén Pacheco