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Gabino Morales hace abierta campaña

Morena, su partido, aún no abre el proceso municipal

Por Ana Paula Vázquez

Noviembre 06, 2026 03:00 a.m.
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Gabino Morales hace abierta campaña
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      La entrega de bolsas guinda con la leyenda "¡Sí hay de otra! ¡Estoy listo!" y el nombre de Gabino Morales Mendoza comenzó a promocionarse en plena vía pública, sobre la calle Agustín de Iturbide, en el Centro Histórico.

      En el lugar se observó personal con chalecos, tablillas de registro y revistas, en una actividad de abierta promoción del diputado federal de Morena.

      La distribución de los artículos se da después de que Morales Mendoza manifestara su intención de competir por la candidatura a la alcaldía de San Luis Potosí en 2027.

      En octubre se registró como aspirante a la Coordinación Municipal y anunció recorridos por la capital al tiempo de que aseguró que respetaría los tiempos electorales.

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      En julio argumentó que existen condiciones para disputar la alcaldía y confirmó que busca ser alcalde. "Creo que hay condiciones reales para competir y sí quiero ser alcalde. Es algo muy firme que tengo", declaró.

      Recordó que dirigió Morena a los 23 años, coordinó la campaña de Andrés Manuel López Obrador y fue delegado del Bienestar.

      Normativa electoral y promoción personalizada

      El Artículo 134 de la Constitución Política establece que los servidores públicos deben aplicar con imparcialidad los recursos bajo su responsabilidad y prohíbe estrictamente la promoción personalizada.

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      Su párrafo octavo señala que la propaganda gubernamental no puede incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción de algún servidor público.

      La legislación también contempla la figura de actos anticipados de precampaña o campaña. Esta conducta está definida en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).

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