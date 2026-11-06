Gabino Morales hace abierta campaña

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La entrega de bolsas guinda con la leyenda "¡Sí hay de otra! ¡Estoy listo!" y el nombre de Gabino Morales Mendoza comenzó a promocionarse en plena vía pública, sobre la calle Agustín de Iturbide, en el Centro Histórico.

En el lugar se observó personal con chalecos, tablillas de registro y revistas, en una actividad de abierta promoción del diputado federal de Morena.

La distribución de los artículos se da después de que Morales Mendoza manifestara su intención de competir por la candidatura a la alcaldía de San Luis Potosí en 2027.

En octubre se registró como aspirante a la Coordinación Municipal y anunció recorridos por la capital al tiempo de que aseguró que respetaría los tiempos electorales.

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En julio argumentó que existen condiciones para disputar la alcaldía y confirmó que busca ser alcalde. "Creo que hay condiciones reales para competir y sí quiero ser alcalde. Es algo muy firme que tengo", declaró.

Recordó que dirigió Morena a los 23 años, coordinó la campaña de Andrés Manuel López Obrador y fue delegado del Bienestar.

Normativa electoral y promoción personalizada

El Artículo 134 de la Constitución Política establece que los servidores públicos deben aplicar con imparcialidad los recursos bajo su responsabilidad y prohíbe estrictamente la promoción personalizada.

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Su párrafo octavo señala que la propaganda gubernamental no puede incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción de algún servidor público.

La legislación también contempla la figura de actos anticipados de precampaña o campaña. Esta conducta está definida en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).