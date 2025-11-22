logo pulso
Se reúne RGC con fracción fracturada de Morena estatal

Señala el gobernador que se vieron para unificar criterios y definir agenda

Por Rubén Pacheco

Noviembre 22, 2025 03:00 a.m.
A
Para “unificar criterios”, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona sostuvo una reunión con parte de la bancada morenista del Poder Legislativo y la presidenta estatal guinda, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez.

En la reunión que se desarrolló por varias horas en Palacio del Gobierno del Estado no estuvieron presentes las diputadas morenistas Jessica Gabriela López Torres ni Nancy Jeanine García Martínez, quienes han votado de forma diferenciada con los integrantes de demás integrantes del grupo parlamentaria.

Al respecto, el mandatario estatal afirmó que próximamente se remitirán diversas reformas constitucionales y de leyes secundarias al Congreso del Estado, a fin de armonizarlas con las normas federales.

De la misma manera, se busca que las iniciativas del gobierno estatal también sean aprobadas por el grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En entrevista, defendió que la coalición conformada al interior del Poder Legislativo debe votar en unidad, porque los planteamientos son a favor de la ciudadanía y no para generar afectaciones o desunión entre Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

