Solo el 50% de los talleres en la capital, esta regulado

Del total de establecimientos de bajo riesgo como talleres de mecánica en San Luis Potosí, el 50 por ciento no se encuentra regulado, informó Mauricio Ordaz Flores, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

Advirtió que los giros de hojalatería y pintura, de torno, mecánica y reparación de electrodomésticos, consideran que, por solo tener la licencia de funcionamiento de la Dirección de Comercio, ya no deben regularse con la CEPC.

En días pasados, autoridades policiales reportaron el fallecimiento de un mecánico, luego de que mientras realizaba la reparación de un autobús el gato hidráulico que lo sostenía cedió y lo aplastó causándole una muerte inmediata.

El funcionario estatal, expuso que la institución ha reforzado los operativos de cumplimiento de las normas en la materia, independientemente que se trate de establecimientos pequeños.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ejemplificó que los inspectores han detectado diferentes irregularidades en comercios similares a los mecánicos, pues en una ocasión ubicaron un lugar de reparación de torno carecer de medidas de seguridad para los empleados.

“La parte fundamental de nuestros ejes rectores es la capacitación. De todas las empresas, entidades gubernamentales, inclusive hasta amas de casa estamos capacitando”, remató.