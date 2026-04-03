Todo listo para laProcesión de los Cristos en Villa de Pozos

Integrantes del comité organizador de festividades de la parroquia de Villa de Pozos informaron que todo se encuentra listo para la Procesión de los Cristos que se realizará este viernes 3 de abril, evento en el que se espera la participación de más de 500 cristos, algunos resguardados durante décadas por familias de esta demarcación.

En diálogo dentro de la oficina contigua al templo de San Francisco de Asís, los organizadores reconocieron el fervor y trabajo de los representantes de cada cuartel o barrio de Villa de Pozos para hacer realidad la Procesión y mencionaron que ellos fungen como apoyo para cuidar cada detalle de la segunda festividad religiosa más importante del año para las y los poceños.

Comentaron que la organización de la Procesión comienza tres meses antes y que, si bien el comité organizador está formado por 16 personas de base, hay también numerosas voluntarias que se unen a los trabajos de cada año. Algunos recordaron cuando la Procesión de los Cristos estaba formada por menos de 50 imágenes y que incluso, los abuelos de algunos de ellos narran de procesiones con sólo ocho Cristos. Ahora, al recorrido se unen entre 500 y 600 figuras, pues la fe en la intervención divina a través de pequeños milagros ha ido creciendo.

Ayer, jueves santo, en numerosas viviendas y comercios de Villa de Pozos, fue posible observar altares dedicados a figuras representativas de Cristo que han sido veneradas por las familias durante años o décadas. Algunas, incluso, por más de 100 años. Estos cristos serían velados toda la noche del jueves y madrugada del viernes y hoy participarán en la esperada Procesión.

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