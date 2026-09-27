Adriana Saucedo festeja a su hija

Inicia la cuenta regresiva para Daniela Jaimes Saucedo y Alejandro del Pozo Serment, pues el 24 de octubre próximo llegarán al altar del Templo de San Agustín para convertirse en esposos.

Con este motivo, acompañada de su familia y amigas la futura novia celebró una despedida de soltera.

El festejo estuvo a cargo de Adriana Saucedo, quien sorprendió a su hija e invitadas con una serie de detalles y atractivos como lo fue la original decoración del lugar, los centros de mesa, un exquisito desayuno y los detalles de agradecimiento a la selecta concurrencia.

Los mejores momentos de la cálida convivencia fueron retratados con gran alegría por las ahí reunidas, a fin de que Daniela los conserve como un bonito recuerdo de este día especial previo a su boda.

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