LUIS Y JUANPI CUMPLEN AÑOS

Luis Fernando Islas Trejo cumplió 60 años de vida y su hijo Juanpi Islas Pedroza llegó feliz a su cumpleaños número 20.
Por este especial motivo en sus vidas, organizaron un festejo en el que reunieron a sus seres queridos y grupos de amigos.
En un jardín recibieron a los invitados, quienes los felicitaron y les expresaron su afecto y admiración.
En el feliz encuentro recordaron con los asistentes interesantes anécdotas y experiencias que a través de los años hacen más sólida su amistad.
El ambiente, de lo mejor, en una tarde para recordar.
