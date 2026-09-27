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Cinco series sobre agencias federales y la faceta que pone cada una en primer plano

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Cinco series sobre agencias federales y la faceta que pone cada una en primer plano

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El amor los une

Celebran el día más especial de sus vidas

Por Maru Bustos PULSO

Septiembre 27, 2026 03:00 a.m.
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Ante su seres queridos y amigos cercanos, Isabel Flores Darán y Carlos Chávez Torres contrajeron matrimonio en el Templo de San Francisco.

Ezequiel Flores Darán Torres Arpi y María Guadalupe del Carmen López Woñis; Carlos Chávez Méndez y Alma Margarita Torres Sandoval compartieron con sus hijos su felicidad.

El sacerdote les dirigió un cálido mensaje en la ceremonia. Los novios se dieron el "sí quiero" ante Dios.

Enseguida, el presbítero les impartió el sacramento y bendijo su unión, al igual que los símbolos del matrimonio que les entregaron los padrinos.

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Al final de la Eucaristía, los nuevos esposos presidieron una espléndida recepción, donde los invitados compartieron su felicidad.

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