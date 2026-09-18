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Cruzó 77% de la carga por aduanas, pese a falla

Por El Universal

Septiembre 18, 2026 03:00 a.m.
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Cruzó 77% de la carga por aduanas, pese a falla
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      CIUDAD DE MÉXICO.- Las operaciones de comercio exterior se vieron frenadas durante algunos momentos del 13 al 15 de septiembre por las fallas en los sistemas aduaneros del Servicio de Administración Tributaria.

      Al respecto, el presidente de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales, José Zaragoza, dijo que la Agencia Nacional de Aduanas de México declaró el 13 de septiembre una contingencia inmediata, lo que permitió que la operación no se frenara.

      En redes sociales explicó que "la operación fluyó por remesas y partes II -hasta 77% de los cruces el día más crítico".

      Dijo que la estimación nacional es que durante los tres días se lograron realizar 149 mil cruces de la frontera de México con Estados Unidos.

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      Además de que el gobierno federal logró recaudar 7 mil 690 millones de pesos, por los cruces que lograron hacerse.

      Con todo ello, dijo Zaragoza, se logró cerrar el 15 de septiembre con "más de 25% en operación y más de 2.3% en recaudación con respecto al día anterior".

      El líder de los agentes aduanales expuso que en su grupo "no detuvimos ni un embarque".

      El miércoles, la Agencia Nacional de Aduanas de México y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) aseguraron que se trató de "intermitencia en el servicio para la generación del documento para la operación del despacho aduanero".

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