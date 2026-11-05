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Anuncian programa del Buen Fin

Por Redacción

Noviembre 05, 2026 03:00 a.m.
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Anuncian programa del Buen Fin
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      CIUDAD VALLES.- Del 13 al 17 de noviembre se llevará a cabo la temporada número 16 del Buen Fin, en todo el país, con alrededor de 500 comercios participantes durante esas fechas, que ofrecerán diversos artículos a precios accesibles. 

      Gerardo Charur Bendeck, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco) dijo que del viernes 13 al martes 17 de noviembre serán los días en los que habrá ofertas en al menos 500 comercios en Valles, en lo que es la décimo sexta edición de las compras pre navideñas, iniciadas en 2011, durante el sexenio del panista Felipe Calderón. 

      Recomendó a los compradores verificar precios antes del 13 de noviembre para saber si las ofertas que les exponen son reales o si hay modificaciones en los precios y que si es el último de los casos, entonces denuncien ante Profeco.

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