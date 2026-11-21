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CIUDAD VALLES.- En uno de los arroyos más céntricos de Valles apareció una cría de cocodrilo Moreletti que se asolea a metros de los curiosos.

El saurio de corta edad (el cálculo es que apenas y rebasa el medio metro de largo y estás especies llegan a los 3.5 metros) apareció esta semana y, en diferentes momentos, los vecinos de la franja comercial de la calle Fray Andrés de Olmos (paralela al arroyo), así como los vecinos del fraccionamiento Morales han captado a este depredador que se asolea y nada en las fosas que quedaron luego de la lluvia intensa de hace más de una semana y que arrastró todo tipo de objetos y, por lo visto, de animales.

El cocodrilo Moreletti es una especie protegida de acuerdo con las Normas Mexicanas del Medio Ambiente y suele vivir en esteros, pantanos o ríos, alejado de la población humana, sin embargo, este ejemplar ha encontrado en un lugar que se encuentra a cientos de metros del centro, su nuevo hábitat y lugar de descanso.