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Cárdenas.- Calles convertidas en basureros clandestinos en las inmediaciones del Centro Cultural Ferrocarrilero, por lo que fueron retiradas 4 toneladas de basura, para generar un entorno urbano más limpio.

El municipio en diversos sectores ha colocado anuncios donde se prohíbe tirar basura, sin embargo, las calles lucen sucias, porque ciudadanos no respetan las disposiciones.

La semana pasada una cuadrilla de personal de Obras Públicas estuvo en la calle Juárez, entre Cristóbal Colón y Santos Degollado, en las inmediaciones del Centro Cultural Ferrocarrilero.

En ese lugar el personal se llevó 4 toneladas de basura, las cuales fueron enviadas al relleno sanitario. El municipio adelantó que en caso de ser sorprendida alguna persona depositando basura en sitios no autorizados, será sancionado.

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El municipio anunció que constantemente este sector tiene que ser limpiado, para evitar un foco de infección, aunado de que atrae la fauna nociva.

Autoridades hicieron un llamado a la población, para que mantengan limpias las calles, que los desechos solo sean sacados a la vía pública en los horarios y días establecidos cuando pasa el camión recolector, lo que se busca es erradicar los tiraderos clandestinos.