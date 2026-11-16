logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ESPECIAL | La Revolución Mexicana también se cantó

Fotogalería

ESPECIAL | La Revolución Mexicana también se cantó

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Choca combi contra auto; 3 lesionados

Por Redacción

Noviembre 16, 2026 03:00 a.m.
A
Choca combi contra auto; 3 lesionados
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Matehuala.- El sábado por la noche, una combi de transporte de personal terminó impactándose contra un automóvil tipo Jetta, en calles del municipio de Cedral, resultando varias personas lesionadas, siendo auxiliadas por elementos de Protección Civil Municipal, quienes trasladaron a tres a un hospital, debido a las lesiones que sufrieron.

      Los hechos se originaron durante la noche, cuando una combi de pasajeros de conocida empresa terminó impactándose contra un automóvil, en las calles de Hidalgo y Jiménez.

       Testigos del accidente solicitaron apoyo, pues había varias personas lesionadas que viajaban en el vehículo de transporte.

      Al lugar llegaron elementos de las corporaciones policiacas, así como paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes valoraron a las personas involucradas en el accidente, de las cuales tres resultaron con varios golpes y lesiones de gravedad, por lo que en una ambulancia las trasladaron a un hospital de Matehuala, para que recibieran atención médica especializada.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Los elementos de las corporaciones policiacas de Cedral llevaron a cabo las investigaciones del accidente para deslindar responsabilidades, asimismo, una grúa se llevó los vehículos a la pensión.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Organiza Prepa Matehuala su Feria Vocacional
      Organiza Prepa Matehuala su Feria Vocacional

      Organiza Prepa Matehuala su Feria Vocacional

      SLP

      Jesús Vázquez

      Ofrecen diversas alternativas de estudio

      Dan reconocimiento al Escuadrón AVE
      Dan reconocimiento al Escuadrón AVE

      Dan reconocimiento al Escuadrón AVE

      SLP

      Carmen Hernández

      Brinda apoyo en casos de violencia, despojo y a grupos vulnerables

      Capacitan a docentes como primer respondiente
      Capacitan a docentes como primer respondiente

      Capacitan a docentes como primer respondiente

      SLP

      Carmen Hernández

      Para que sepan actuar en caso de una contingencia

      Realizan simulacro de incendio en empresa
      Realizan simulacro de incendio en empresa

      Realizan simulacro de incendio en empresa

      SLP

      Redacción