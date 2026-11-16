Choca combi contra auto; 3 lesionados

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Matehuala.- El sábado por la noche, una combi de transporte de personal terminó impactándose contra un automóvil tipo Jetta, en calles del municipio de Cedral, resultando varias personas lesionadas, siendo auxiliadas por elementos de Protección Civil Municipal, quienes trasladaron a tres a un hospital, debido a las lesiones que sufrieron.

Los hechos se originaron durante la noche, cuando una combi de pasajeros de conocida empresa terminó impactándose contra un automóvil, en las calles de Hidalgo y Jiménez.

Testigos del accidente solicitaron apoyo, pues había varias personas lesionadas que viajaban en el vehículo de transporte.

Al lugar llegaron elementos de las corporaciones policiacas, así como paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes valoraron a las personas involucradas en el accidente, de las cuales tres resultaron con varios golpes y lesiones de gravedad, por lo que en una ambulancia las trasladaron a un hospital de Matehuala, para que recibieran atención médica especializada.

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Los elementos de las corporaciones policiacas de Cedral llevaron a cabo las investigaciones del accidente para deslindar responsabilidades, asimismo, una grúa se llevó los vehículos a la pensión.