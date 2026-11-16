Chofer de camioneta atropella a motociclista

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RIOVERDE.- Chofer de una camioneta embistió a motociclista que viajaba con un acompañante resultando los dos lesionados y el conductor de la camioneta huyó del lugar sin importarle las condiciones en que quedaron, que fueron auxiliados por personal de la Cruz Roja.

Los hechos ocurrieron en el camino a San Vicente, a unos pasos del Invernadero de Santa Rita, cuando una pareja se trasladaba a bordo de una motocicleta, los que de pronnto fueron embestidos por el conductor de una camioneta, dejándolos tirados en el piso.

El responsable del accidente al ver lo sucedido huyó con rumbo desconocido en su vehículo, sin importarle las condiciones que quedaron los ocupantes de la motocicleta.

Familias que se percataron del accidente solicitaron el apoyo de corporaciones de emergencia, al lugar acudieron elementos de la Cruz Roja, que les brindaron los primeros auxilios, los que debido a las lesiones que sufrieron fueron trasladados al IMSS del Bienestar para su evaluación.

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Los doctores les brindaron la atención, pero al ver que las lesiones eran de gravedad, permanecieron en observación por algunas horas, luego fueron dados de alta.