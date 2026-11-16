Comienzan pruebas en el IPSL para zafra

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CIUDAD VALLES.- Mientras el Ingenio Plan de Ayala (IPA) permanece en silencio, el Plan de San Luis (IPSL) se prepara para las primeras pruebas de su zafra 2026-2027 a realizarse durante estos días.

Como había predicho el Comité de la Caña de Azúcar del IPSL, este domingo comenzaron los trabajos de calentamiento en la planta y en el campo hay quemas y transporte de gramínea para comenzar las pruebas que darán inicio al periodo zafrístico que habría de terminar alrededor de mayo.

En cambio, en el Plan de Ayala, reinó el silencio, porque, a pesar de que a media semana comenzaron a prender maquinaria, la falta de pago del diferencial a los cañeros hizo que se aplazara el inicio hasta nuevo aviso.

Mientras, continúan las pláticas para poder tener un acuerdo y que cañeros reciban el pago que reclaman de diferencial de pasada zafra, que debió haberse pagado desde hace varios meses por parte de la factoría.

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