Conato de incendio en una vivienda
CIUDAD FERNÁNDEZ.- Un conato de incendio en una vivienda de El Altillo fue atendido por Protección Civil, por fortuna no hubo lesionados.
Elementos de Protección Civil dieron a conocer que recibieron una llamada de auxilio de un domicilio en la calle Platanares y Francisco Villa.
Los elementos confirmaron una fuga de gas encendida, por lo que inmediatamente con el equipo necesario se controló la situación, sin embargo, por fortuna nadie resultó lesionado, pero la familia se llevó un gran susto.
