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CIUDAD VALLES.- Juan Manuel Ornelas Herbert, contador del DIF Municipal encabezó una asamblea informativa como aspirante a la alcaldía de Morena en Valles, el alcalde dijo que tendrá que dejar el cargo.

En el sitio llamado "Galera de Tito", alrededor de 600 personas llegaron en autobuses del servicio urbano, rentados, aparentemente, porque la calle Galeana, a esa altura, no tiene corridas.

En el lugar esperaban 15 zacahuiles para el convite del final de una breve alocución de quien se presentó como el aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación en el municipio de Valles, Ornelas Herbert, quien poco antes, ante reporteros, aceptó que había militado en otros partidos, pero que su vocación de apoyo se llevaba mejor con los postulados del partido Morena.

En la asamblea habló de varios puntos, como los apoyos que el Gobierno entrega a la población a nivel nacional y, también, uno de los puntos que su homólogo para la Gubernatura, Eli Cervantes, esgrime en sus discursos: que el Estado no es herencia de nadie.

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En el evento había funcionarios del DIF, aunque pocas personas de la estructura morenista y los asistentes, en su mayoría eran habitantes de comunidades del norte y poniente del municipio.

Cuando se le preguntó hoy al alcalde sobre la intención de Ornelas Herbert, dijo que lo más prudente sería que se separara del cargo con el que cuenta y donde fue nombrado por la presidenta del DIF, Ena Avendaño Uscanga.