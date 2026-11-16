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Continúa operativo de seguridad por Buen Fin

Por Redacción

Noviembre 16, 2026 03:00 a.m.
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Continúa operativo de seguridad por Buen Fin
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      Matehuala.- Continúan los operativos de vigilancia en la zona centro y áreas comerciales de la ciudad como parte de la seguridad implementada durante el programa nacional del Buen Fin, con la finalidad de mantener el orden, salvaguardar la integridad de los ciudadanos y prevenir posibles actos delictivos.

      Durante estos días, elementos de las corporaciones de seguridad mantienen presencia en las principales calles del centro de la ciudad, así como en establecimientos comerciales, supermercados, bancos y cajeros automáticos, debido al incremento de personas que acuden a realizar compras y aprovechan las diferentes ofertas y promociones.

      Las acciones buscan brindar tranquilidad a las familias, evitar que los consumidores sean víctimas de robos, asaltos o algún otro delito durante esta temporada comercial, donde luego en estas fechas surgen extorsionadoras cerca de las tiendas al saber que las personas tienen sus ahorros para hacer compras 

      Asimismo, se exhorta a la población a tomar precauciones al realizar sus compras, cuidar sus pertenencias, evitar llevar grandes cantidades de dinero en efectivo y mantenerse alerta al acudir a cajeros automáticos. 

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      Las autoridades mantienen la vigilancia durante el desarrollo del Buen Fin, con el propósito de que las actividades comerciales concluyan con saldo blanco y sin incidentes que afecten a la población.

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