Dan doctorado Honoris Causa a Berenice Orta
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CIUDAD VALLES.- Otorgan doctorado Honoris Causa en la UNAM a la investigadora y maestra de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Sara Berenice Orta Flores.
El Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos (CAPL) distinguió con este doctorado de nivel internacional a la investigadora y jurista radicada en Valles, quien además es docente y directiva en la Facultad de Estudios Profesionales de la UASLP en Valles.
Orta Flores ha impartido cátedra y conferencias en países de Hispanoamérica, dadas sus credenciales en materias jurídicas y constitucionales y, junto a otros doctores, fue laureada por este Colegio, en la UNAM, reconociendo su esfuerzo y vinculación social en Valles.
no te pierdas estas noticias
Organiza Prepa Matehuala su Feria Vocacional
Jesús Vázquez
Ofrecen diversas alternativas de estudio
Dan reconocimiento al Escuadrón AVE
Carmen Hernández
Brinda apoyo en casos de violencia, despojo y a grupos vulnerables
Capacitan a docentes como primer respondiente
Carmen Hernández
Para que sepan actuar en caso de una contingencia