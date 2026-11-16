Dan doctorado Honoris Causa a Berenice Orta

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD VALLES.- Otorgan doctorado Honoris Causa en la UNAM a la investigadora y maestra de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Sara Berenice Orta Flores.

El Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos (CAPL) distinguió con este doctorado de nivel internacional a la investigadora y jurista radicada en Valles, quien además es docente y directiva en la Facultad de Estudios Profesionales de la UASLP en Valles.

Orta Flores ha impartido cátedra y conferencias en países de Hispanoamérica, dadas sus credenciales en materias jurídicas y constitucionales y, junto a otros doctores, fue laureada por este Colegio, en la UNAM, reconociendo su esfuerzo y vinculación social en Valles.