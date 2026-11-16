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Ebrio turista provoca movilización policiaca

Por Carmen Hernández

Noviembre 16, 2026 03:00 a.m.
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Ebrio turista provoca movilización policiaca
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      RIOVERDE.- Un turista ebrio causó gran movilización policíaca en el paraje de la Media Luna, ya que se solicitó apoyo porque presuntamente se había ahogado en el paraje, pero solamente estaba dormido.  

      Los hechos ocurrieron en el cuerpo de agua de la Media Luna, cuando se recibió en la corporación policiaca una llamada sobre un hombre que se había ahogado en el paraje. 

      De inmediata acudieron paramédicos y personal de rescate, sin embargo, luego de una revisión confirmaron que se encontraba el joven en estado de ebriedad y que se quedó dormido a orillas del afluente. 

      Por lo que los socorristas le brindaron los primeros auxilios, el turista no presentaba ninguna lesión, por lo que se retiraron los socorristas y corporaciones, pues no se requería su presencia en el lugar, aunque no dejaron de llamarle la atención al hombre, por la movilización que generó.

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