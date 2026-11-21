Electrodomésticos, lo más buscado durante Buen Fin
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
RIOVERDE.- Con la campaña del Buen Fin aumentaron las ventas un 16% , lo que más buscaron los compradores fueron electrodomésticos, además de otros artículos para el hogar.
El presidente de Coparmex Carlos Maldonado, dijo que con esta campaña de precios bajos de diversos artículos para el hogar que se llevó a cabo, donde participaron varios negocios, ofertando diversos artículos, fue una oportunidad de poder adquirir diversos artículos para el hogar.
Señaló que fue una buena temporada, una jornada con buenos números.
Las ventas se incrementaron hasta un 16%, lo que más se expendió fueron electrodomésticos.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Así mismo para el mes de diciembre, se esperan buenas cosas con el arribo de los paisanos se espera un incremento en las ventas y sobre todo en restaurantes, porque vienen a pasar en familia las fiestas navideñas, lo que será importante para que puedan gozar de alimentos de calidad que se ofrecen en los restaurantes y comedores.
no te pierdas estas noticias
Volcadura en carretera Valles-Tampico; un lesionado
Huasteca Hoy
El operador del tractocamión huyó tras provocar el accidente
Restaurará el INAH monumento a Juárez
Jesús Vázquez
La estatua se colapsó debido a los fuertes vientos