¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

RIOVERDE.- Con la campaña del Buen Fin aumentaron las ventas un 16% , lo que más buscaron los compradores fueron electrodomésticos, además de otros artículos para el hogar.

El presidente de Coparmex Carlos Maldonado, dijo que con esta campaña de precios bajos de diversos artículos para el hogar que se llevó a cabo, donde participaron varios negocios, ofertando diversos artículos, fue una oportunidad de poder adquirir diversos artículos para el hogar.

Señaló que fue una buena temporada, una jornada con buenos números.

Las ventas se incrementaron hasta un 16%, lo que más se expendió fueron electrodomésticos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Así mismo para el mes de diciembre, se esperan buenas cosas con el arribo de los paisanos se espera un incremento en las ventas y sobre todo en restaurantes, porque vienen a pasar en familia las fiestas navideñas, lo que será importante para que puedan gozar de alimentos de calidad que se ofrecen en los restaurantes y comedores.