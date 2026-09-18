En Cárdenas padres de familia protestan; falta un profesor

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CÁRDENAS.- Acusan al Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) de no cumplir, ya que se comprometió a enviar a un maestro a la Escuela Heroínas Mexicanas y no ha llegado, mientras los alumnos se retrasan en su enseñanza educativa.

Paterfamilias se quejaron por la falta de maestros, las autoridades educativas se comprometieron que este jueves llegaría el docente, pero dijeron solo fue una tomada de pelo.

El maestro nunca llegó a la institución educativa, motivo por el cual de nueva cuenta los padres de familia se manifestaron.

Los paterfamilias colocaron pancartas donde se leía "La SEER no cumple", "los padres nos sentimos violentados al no tener maestros para nuestros hijos", lo que retrasa su enseñanza educativa.

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Los padres de familia dijeron que con su protesta lo único que buscan es que les envíen los docentes para que impartan clases a los alumnos, ya que se están retrasando en su enseñanza educativa.