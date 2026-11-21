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RIOVERDE.- Adulto mayor que tenía una ficha de búsqueda fue localizado inconsciente en una huerta en la colonia Cruz Verde, el cual estaba inconsciente.

Un hombre de 79 años de edad originario de una comunidad estaba como no localizado, por lo que ya se le buscaba y de manera fortuita fue localizado en una Huerta en la Avenida Verástegui, de la colonia Cruz Verde, fue encontrado inconsciente, por lo que solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, pues se temía por su vida.

Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes le brindaron los primeros auxilios, posteriormente fue trasladado a recibir atención médica al Hospital Regional IMSS del Bienestar, donde los galenos lo mantienen en observación, pues fueron varios días que estuvo a la intemperie.

Mientras tanto, la familia ya fue contactada y está a la espera de que mejore la salud del hombre para poder llevarlo a su casa, quienes agradecieron el apoyo recibido para poder encontrarlo.

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