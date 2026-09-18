Habitantes toman la presidencia de Tancanhuitz

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TANCANHUITZ.- Habitantes de San José Pequetzén en Tancanhuitz tomaron la Presidencia Municipal porque les han incumplido desde el año pasado con una obra prioritaria para la comunidad.

Desde temprano esta mañana, los de la población impidieron la entrada a la alcaldía a trabajadores porque desde el 2025 existe la promesa de la Presidenta Municipal, Olga Karina Luna Flores de hacer una obra que consiste en un tanque elevado de 50 mil litros para distribuir equitativamente el recurso a los de ese sitio.

En el decurso de los meses, las autoridades de la Coordinadora de Desarrollo Social se comprometieron a buscar el recurso de dos millones de pesos para hacer esa obra y a pesar de que transpuso el año y volvieron a hacer la petición, en este noveno mes de 2026 las autoridades dijeron que no estaba licitada la obra y que había que esperar.

Los de San José se quedaron en el lugar y la alcaldesa no arribó al lugar porque se encuentra en viaje de trabajo en la capital del Estado.

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