logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Madrid se viste de moda con las tendencias de 2027

Fotogalería

Madrid se viste de moda con las tendencias de 2027

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Habitantes toman la presidencia de Tancanhuitz

Hartos porque no cumplen autoridades con obra prioritaria

Por Redacción

Septiembre 18, 2026 03:00 a.m.
A
Habitantes toman la presidencia de Tancanhuitz
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      TANCANHUITZ.- Habitantes de San José Pequetzén en Tancanhuitz tomaron la Presidencia Municipal porque les han incumplido desde el año pasado con una obra prioritaria para la comunidad.

      Desde temprano esta mañana, los de la población impidieron la entrada a la alcaldía a trabajadores porque desde el 2025 existe la promesa de la Presidenta Municipal, Olga Karina Luna Flores de hacer una obra que consiste en un tanque elevado de 50 mil litros para distribuir equitativamente el recurso a los de ese sitio.

      En el decurso de los meses, las autoridades de la Coordinadora de Desarrollo Social se comprometieron a buscar el recurso de dos millones de pesos para hacer esa obra y a pesar de que transpuso el año y volvieron a hacer la petición, en este noveno mes de 2026 las autoridades dijeron que no estaba licitada la obra y que había que esperar.

      Los de San José se quedaron en el lugar y la alcaldesa no arribó al lugar porque se encuentra en viaje de trabajo en la capital del Estado.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Empresa busca escriturar tres lotes en corredor industrial de Valles
      Empresa busca escriturar tres lotes en corredor industrial de Valles

      Empresa busca escriturar tres lotes en corredor industrial de Valles

      SLP

      Pulso Online

      Sedeco entregó la documentación, pero no informó el monto de la inversión

      Medina y funcionarios visitaron Zona Tének
      Medina y funcionarios visitaron Zona Tének

      Medina y funcionarios visitaron Zona Tének

      SLP

      Miguel Barragán

      Fiestas patrias llenan de color las escuelas
      Fiestas patrias llenan de color las escuelas

      Fiestas patrias llenan de color las escuelas

      SLP

      Jesús Vázquez

      Denuncian tala de árboles atrás del Hospital Gral.
      Denuncian tala de árboles atrás del Hospital Gral.

      Denuncian tala de árboles atrás del Hospital Gral.

      SLP

      Miguel Barragán

      Vecinos del sector y comerciantes del lugar