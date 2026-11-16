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Inicia fiesta patronal de Santa Catarina

Por Carmen Hernández

Noviembre 16, 2026 03:00 a.m.
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Inicia fiesta patronal de Santa Catarina
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      RIOVERDE.- Todo listo para celebrar la fiesta patronal de la iglesia de Santa Catarina de Alejandría,  eventos que inician este día y concluyen el 25 de noviembre, se contará con la participación de la Banda Sinfónica del municipio, además de otros grupos musicales. 

      Las actividades del pueblo inician este lunes con el Grupo de Catequistas, Grupo de Danza Guerrera de la Huerta y Ballet Folclórico la Media Luna.  

      Para el martes se presentará el Codi, Lulú Zumba, grupo de danza, continuando los eventos el 20 de noviembre, con la presentación de la Secundaria Benito Juárez, Profe Martín y Banda Sinfónica, el sábado será la Callejoneada de Rondalla por Barrios, las actividades concluirán el 25 de noviembre, con presentación de Alumnos del Cetos, Academia Oraki y para cerrar con broche de oro Los Patiño. 

      Se invita a la población en general para que acuda a presenciar el programa cultural que se desarrollará en el Atrio de la Iglesia, a partir de hoy, que será muy atractivo.

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