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La ciudad convertida en un enorme basurero

Por Jesús Vázquez

Noviembre 05, 2026 03:00 a.m.
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La ciudad convertida en un enorme basurero
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      Matehuala.- A pesar de que se anunció que debido a que el 2 de noviembre es Día de Muertos y el 3 de noviembre Día del Barrendero, no se iba a trabajar en el departamento de recolección de basura, por lo que pedían a la gente no sacar sus desechos a la calle, a la ciudadanía esto no le importó y sacó su basura, quedando las calles convertidas en enorme basurero.

      En diferentes calles de la ciudad se pudo observar que a la ciudadanía no le importó que se colocaran letreros de que no pasaría el camión recolector de basura, a pesar de esto, estuvieron sacando sus desechos, falta mucha cultura de la limpieza, por lo que los camiones de recolección de basura han tenido que trabajar hasta el doscientos por ciento para juntar los desechos para evitar más contaminación en el entorno urbano.

      Otro problema es que también hay muchos perros callejeros, han roto las bolsas de basura y queda un tiradero de desechos en las calles, además de los malos olores que esto provoca, siendo un severo foco de contaminación.

      Esta situación provocó que se acumularan bolsas y desperdicios en distintos puntos de la ciudad, dando una mala imagen y generando posibles focos de contaminación. 

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      Se espera que la ciudadanía tome conciencia y respete los avisos de las autoridades, evitando sacar la basura cuando no hay servicio de recolección, para mantener las calles limpias y prevenir problemas de salud.

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