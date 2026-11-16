Llaman a apoyar a emprendedores
Ofrecen diversos artículos a precios muy accesibles
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Matehuala.- Comerciantes hicieron un llamado a la población para que durante el programa del Buen Fin acudan a realizar sus compras en los establecimientos locales que están participando, con el propósito de apoyar la economía local y fortalecer los pequeños y medianos negocios.
Los comerciantes manifestaron que es lamentable que gran parte de la población esté acudiendo principalmente a los grandes supermercados y tiendas departamentales, dejando de lado los establecimientos locales, donde también se pueden encontrar importantes descuentos y promociones de diversos artículos.
Señalaron que los negocios de Matehuala cuentan con ofertas en diferentes artículos, como ropa, celulares, televisiones y diversos productos, por lo que invitaron a los consumidores a comparar precios y aprovechar las promociones que ofrecen los comerciantes locales.
Destacaron que comprar en los negocios locales representa una manera de apoyar a las familias que dependen de estas actividades comerciales, además de contribuir a que el dinero permanezca en Matehuala y se fortalezca la economía del municipio.
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Explicaron que en la zona centro no se ve tanta gente como en otros años, y posibles compradores acuden a los grandes supermercados, pero exhortan a la población a visitar los comercios locales y apoyar el emprendimiento local.
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