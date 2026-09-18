Muere caballo en casa; cadáver, insalubre

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CIUDAD VALLES.- Luego de días de haber abandonado un caballo muerto en un predio, los vecinos de la colonia Hidalgo denunciaron a la dueña del animal ante la dirección de Ecología, por la insalubridad que está generando en la zona.

El caballo fue abandonado desde hace días en un terreno de la calle María del Carmen, en la colonia mencionada y luego de morir, la vecina, de nombre Sonia N., ha hecho caso omiso de retirar el cadáver, cuyo estado de descomposición provoca miasmas que afectan a muchos avecindados de ese lugar, al poniente de la mancha urbana.

El reporte apenas fue emitido hoy a Ecología y a Protección Civil Municipal, quienes conminaron a la dueña a hacerse cargo del fiambre en mal estado.