Paterfamilias toman Telesecundaria

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CIUDAD FERNÁNDEZ. - Padres de familia de la Escuela Telesecundaria Miguel Hidalgo protestan por la falta de maestros en la institución y tomaron la escuela, ya que autoridades educativas no han dado respuesta a su demanda, dijeron n o darán marcha atrás hasta tener una respuesta.

Paterfamilias desde primera hora arribaron a la institución para colocar pancartas con varias leyendas como "Solicitamos de manera urgente a las autoridades educativas", "un maestro sin alumnos no enseña, un alumno sin maestro no aprende, apoyo para tener a maestros en tercer grado".

Los quejosos manifestaron que lo único que buscan es que se cuente con un maestro, para que los alumnos no se retrasen en sus clases.

Finalmente pidieron la intervención del Gobernador del Estado para que a la brevedad envíen al docente que falta en la escuela.

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