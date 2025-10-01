Piden denunciar abusos en programas sociales

RIOVERDE.- Empresarios adheridos al Programa Jóvenes Construyendo el Futuro podrían ser dados de baja, por lo que invitan a los jóvenes a denunciar ante abusos.

Viridiana Rodríguez Peña, directora estatal del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, dijo que los jóvenes denunciaron que en algunos centros de trabajo los patrones los envían a realizar los quehaceres del hogar a sus viviendas y a cuidar a los niños.

La funcionaria expuso que se benefician 65 mil jóvenes en el país; mencionó que se cuenta con protocolos de seguridad y que hasta el momento no se han recibido quejas.

Los jóvenes que han sido víctimas podrán presentarse a denunciar a San Luis Potosí a Avenida Himno Nacional 670; los empresarios que no cumplen con las reglas de operación son dados de baja, además, se cuenta con un equipo que realiza la revisión.

