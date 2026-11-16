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Promueven estudiantes prevención de la diabetes

En jornada educativa concientizan y hablan de hábitos saludables

Por Jesús Vázquez

Noviembre 16, 2026 03:00 a.m.
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Promueven estudiantes prevención de la diabetes
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      Matehuala.- En el marco del Día Mundial de la Diabetes, la Universidad de Matehuala a través de la Licenciatura en Nutrición, llevó a cabo una feria educativa enfocada en la prevención de esta enfermedad, la concientización y promoción de hábitos saludables. 

      Participaron estudiantes de cuarto, séptimo y décimo cuatrimestre, bajo la guía de la licenciada en Nutrición Berenice del Pilar Cuevas López, Gelacio Coronado Alvarado y María José Martínez Olvera. 

      Durante la jornada, los alumnos realizaron mediciones de glucosa capilar a los asistentes y compartieron información sobre la importancia de incorporar la actividad física a la vida cotidiana, destacando su papel en la prevención y el control de la diabetes.

      Por su parte estudiantes de séptimo cuatrimestre abordaron los diferentes tipos de diabetes, sus principales síntomas y los beneficios de los alimentos funcionales, además, presentaron una muestra visual de la cantidad de azúcar que contienen diversos productos ultra procesados, con el propósito de generar conciencia sobre su consumo y sobre la importancia de revisar el etiquetado nutrimental antes de elegir los alimentos.

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      Los alumnos elaboraron y presentaron postres saludables, demostrando que es posible disfrutar de preparaciones deliciosas y variadas sin descuidar una alimentación equilibrada.

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