Saldo blanco en las fiestas de San Miguelito

MATEHUALA.- Las fiestas de San Miguelito concluyeron con saldo blanco, de acuerdo a información proporcionada por el comité por fortuna no se presentó ningún incidente, aunque se contó con el apoyo de corporaciones de auxilio por si se llegara a requerir una emergencia.

Este lunes por la noche concluyeron las fiestas patronales de San Miguelito en el templo del mismo nombre, donde como cada año llegaron miles de personas desde temprana hora para cantarle las tradicionales mañanitas, y todo el día llegaron peregrinaciones y personas que fueron a cumplir las mandas que le tienen al santo.

Asimismo, llegaron grupos de mariachi para cantarle las mañanitas a este santo, la iglesia lucía en un lleno total para acercarse y cantarle.

Para concluir los festejos patronales a San Miguelito se llevó a cabo una misa de acción de gracias en la plaza de este barrio para que más personas pudieran estar presentes, la eucaristía fue oficiada por monseñor Margarito Salazar Cárdenas obispo de Matehuala.

Al terminar la eucaristía se presentaron unos grupos principales en la plaza del barrio de San Miguelito que pusieron a bailar a las personas, además de que se llevó a cabo el tradicional palo encebado, el cual tuvo una excelente participación de jóvenes.