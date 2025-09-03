logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CARRERA ATLÉTICA “COLOR RUN”

Fotogalería

CARRERA ATLÉTICA “COLOR RUN”

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Se infraccionará a Iberparking por colocar araña: edil

Por Redacción

Septiembre 03, 2025 03:00 a.m.
A
Se infraccionará a Iberparking por colocar araña: edil

CIUDAD VALLES.- Iberparking no tiene porqué poner ningún inmovilizador (araña) en ningún coche durante estos días de negociaciones entre David Medina Salazar y la empresa de los estacionómetros.

El munícipe insistió en que no debe haber ninguna acción sancionatoria de parte de la empresa concesionaria de los parquímetros contra los ciudadanos, los cuales gozan de 72 horas (del lunes al final del miércoles) de estacionamiento gratis, mientras se llega a un convenio de acción administrativa entre el corporativo y el Ayuntamiento, cuestión que se hablaría este miércoles 3 de septiembre.

El convenio entre ambas partes debió haberse acordado desde el inicio de la administración, pero se ha dilatado, a través de varias negociaciones que no han sido firmadas en la mesa y es el plan de acción de cada tres años, desde que comenzó a operar el contrato (aprobado en Cabildo), en 2013, cuando era alcalde priista, Juan José Ortiz Azuara.

El alcalde David Medina dijo que se infraccionará al trabajador de Iberparking que coloque una araña, hasta en tanto no haya convenio oficial.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Circulaba con droga en su moto
Circulaba con droga en su moto

Circulaba con droga en su moto

SLP

Carmen Hernández

Protestan por falta de maestro
Protestan por falta de maestro

Protestan por falta de maestro

SLP

Carmen Hernández

Paterfamilias amagan con más protestas, de no tener respuesta de SEGE

No hay colocación de arañas: P. Mora
No hay colocación de arañas: P. Mora

No hay colocación de arañas: P. Mora

SLP

Redacción

Jóvenes camelenses a certamen Miss y Míster Universidad
Jóvenes camelenses a certamen Miss y Míster Universidad

Jóvenes camelenses a certamen Miss y Míster Universidad

SLP

Jesús Vázquez