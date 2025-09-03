Se infraccionará a Iberparking por colocar araña: edil

CIUDAD VALLES.- Iberparking no tiene porqué poner ningún inmovilizador (araña) en ningún coche durante estos días de negociaciones entre David Medina Salazar y la empresa de los estacionómetros.

El munícipe insistió en que no debe haber ninguna acción sancionatoria de parte de la empresa concesionaria de los parquímetros contra los ciudadanos, los cuales gozan de 72 horas (del lunes al final del miércoles) de estacionamiento gratis, mientras se llega a un convenio de acción administrativa entre el corporativo y el Ayuntamiento, cuestión que se hablaría este miércoles 3 de septiembre.

El convenio entre ambas partes debió haberse acordado desde el inicio de la administración, pero se ha dilatado, a través de varias negociaciones que no han sido firmadas en la mesa y es el plan de acción de cada tres años, desde que comenzó a operar el contrato (aprobado en Cabildo), en 2013, cuando era alcalde priista, Juan José Ortiz Azuara.

El alcalde David Medina dijo que se infraccionará al trabajador de Iberparking que coloque una araña, hasta en tanto no haya convenio oficial.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí