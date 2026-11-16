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Seguirá el tianguis alrededor de Mercados

Por Redacción

Noviembre 16, 2026 03:00 a.m.
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Seguirá el tianguis alrededor de Mercados
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      CIUDAD VALLES.- Este lunes 16 de noviembre seguirá el tianguis del mercado, de acuerdo con información de los mismos comerciantes que se instalan cada semana en este lugar.

      De acuerdo con información de la dirección de Comercio, los tianguistas de la Abasolo, los que pertenecen a la asociación Miguel Jiménez Ledesma y los de la zona tének podrán estar este día de asueto, último de puente, como parte de la oportunidad comercial que se les abrió a todos los comercios de la ciudad durante estos días.

      Este Buen Fin comenzó con expectativas bajas, sin embargo, luego del viernes, las ventas comenzaron a incrementarse conforme pasaron las horas del sábado.

      Y se espera mejoren durante estos días que faltan de este programa de descuentos que ofrecen los comercios.

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