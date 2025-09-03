Tráiler derriba poste y deja sin luz zona centro

MATEHUALA.- El lunes por la noche en la calle Cuauhtémoc esquina con Reforma Agraria pasó un enorme tráiler que derribó un poste, dejando sin luz la zona y un tiradero de cables de alta tensión; el responsable se dio a la fuga.

El enorme tráiler derribó un poste, dejando tirados cables de alta tensión en toda la calle, el tráiler se dio a la fuga; vecinos del lugar inmediatamente reportaron el problema para pedir auxilio, ya que además se quedaron sin energía eléctrica.

Al lugar acudieron elementos de Bomberos y corporaciones policiacas, quienes cerraron este tramo de calle para que no pasaran vehículos ni motocicletas, ya que había cables de electricidad de alta tensión, y si pasaba algún tipo de transporte podía ocurrir una tragedia.

Vecinos se estuvieron comunicando gran parte de la noche a los empleados de la CFE para que acudieran a reparar el problema, quienes tardaron mucho en llegar.

Mencionaron que las calles ya están muy angostas y no se debería de permitir la entrada a tráileres de gran tamaño en calle pequeñas, así mismo, los cables de energía eléctrica deberán de subirlos a más metros de altura para evitar que sigan ocurriendo este tipo de accidentes.