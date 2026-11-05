Tumbas olvidadas en Panteón Hidalgo

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Matehuala.- El Panteón Hidalgo que está en servicio desde el año 1776, aunque oficialmente se fundó como panteón en el año de 1864, debido a esto hay muchas tumbas olvidadas en este camposanto, algunas ya hasta se están derrumbando.

El cementerio cumple oficialmente 162 años, aunque tiene personas sepultadas desde mucho tiempo atrás, esto ha provocado que muchas tumbas queden completamente olvidadas, inclusive muchas han desaparecido pues cabe destacar que inclusive una parte del panteón fue donado para la construcción de la Secundaria Francisco Zarco, hay leyendas que dicen que el cementerio llegaba hasta el Parque del Pueblo.

Debido a esto muchas tumbas han quedado en el olvido y la gente ya no va a ver a sus fieles difuntos, estas tumbas no recibieron ninguna sola flor el día de muertos, muchas se están cayendo representando un peligro para las personas que acuden al cementerio, ya que la gente tiene que estar brincando las sepulturas para poder pasar en algunas partes, ya que se encuentran muy amontonadas las tumbas.

Durante estos días de muertos muchas tumbas estaban adornadas, les dieron mantenimiento, pintaron las letras, pero muchas otras sepulturas quedaron completamente solas, se vieron tristes donde ya todos los familiares que tenían, ya fallecieron y los familiares que sobreviven ya no viven en Matehuala.

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