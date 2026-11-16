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Urge rehabilitar camino a Santa Rita

Paso de unidades pesadas deteriora la vialidad, que se vuelve intransitable

Por Carmen Hernández

Noviembre 16, 2026 03:00 a.m.
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Urge rehabilitar camino a Santa Rita
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      RIOVERDE.- Lleno de baches el camino a la comunidad de Santa Rita, camiones pesados del Mega Invernadero de Santa Rita destruyen la carretera y ahora estás intransitable y los riesgos que representa para vehículos que circulan por esta vialidad. 

      Habitantes dieron a conocer que el camino de Santa Rita constantemente es rehabilitado por la población que trabaja en coordinación con el municipio.  

      Sin embargo, en los últimos días el camino ha empeorado, está lleno de baches, resultando peligroso para circulación de unidades motrices.   

      No solamente ha provocado que los pobladores tengan que esquivar los baches, también ha generado que se incrementen los accidentes de motociclistas.  

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      Mencionaron que es importante que los administradores del Mega Invernadero rehabiliten el camino, porque por esta vía transitan los enormes camiones con mucha carga del Invernadero. 

      Piden la intervención del gobernador para que pida al administrador del Invernadero, rehabilite el camino, que está en pésimas condiciones y ha generado una racha de accidentes, que han puesto en riesgo a la población.

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