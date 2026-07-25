Crean frente de defensa de Ruffo

CIUDAD DE MÉXICO.- El expresidente de México, Vicente Fox Quesada, y cuatro exgobernadores emanados del PAN conformaron un frente de defensa a favor del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, al afirmar que el gobierno de Morena hizo, sin pruebas, una persecución política después de ser acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de presunto crimen organizado y huachicol fiscal.

Durante una conferencia de prensa, y acompañado por los gobernadores Francisco Javier Ramírez Acuña y Alberto Cárdenas Jiménez, de Jalisco, así como Juan Carlos Romero Hicks y Miguel Márquez Márquez, de Guanajuato, exigieron que el proceso judicial contra Ruffo Appel se conduzca con plena transparencia y estricto apego al Estado de derecho.

Fox, quien gobernó el país del 2000 al 2006, insistió en que “mete las manos al fuego” por el que fue el primer gobernador de oposición en la historia moderna del país y argumentó que su defensa no busca colocar a nadie por encima de la ley, más bien garantizar que el proceso judicial se desarrolle conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Aseveró que la detención de Ernesto Ruffo Appel se llevó a cabo con “inexistencia de pruebas” y cuestionó que la audiencia inicial se haya realizado de forma cerrada, lo que, dijo, alimenta dudas acerca de la imparcialidad del procedimiento.

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“¿Por qué, después de años de denuncias sobre redes de gran escala, la actuación del Estado termina concentrándose en Ernesto Ruffo Appel?”, comentó.