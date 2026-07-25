Ingreso a la UNAM, en pausa por el examen

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante las críticas y cuestionamientos por los resultados del examen de admisión, la Universidad Nacional Autónoma de México determinó suspender provisionalmente los trámites de entrega documental e inscripciones para el ciclo escolar 2026-2027/1 que debían llevarse a cabo a partir del lunes 27 de julio para todas sus licenciaturas.

La Máxima Casa de Estudios detalló que estos trámites quedan suspendidos hasta en tanto entregue sus conclusiones y recomendaciones la Comisión Técnica de expertas y expertos convocada por el rector Leonardo Lomelí Vanegas para revisar el desarrollo del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026.

Para este ciclo, la UNAM aplicó por primera vez el examen de admisión en línea para el sistema escolarizado de licenciatura, mismo que se realizó desde el año pasado, pero sólo para el llamado sistema abierto.

Detalló que la suspensión busca salvaguardar la certeza para las personas que participaron en el proceso de ingreso, así como garantizar que las actuaciones institucionales se realicen con apego a la Legislación Universitaria. Luego de que aspirantes criticaron los resultados por el supuesto uso de IA.

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