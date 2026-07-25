Reabren los EEUU importación de ganado mexicano

CIUDAD DE MÉXICO.- El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) anunció este viernes la reapertura gradual de importación de ganado de México, suspendida debido a la presencia de gusano barrenador.

En un comunicado, el USDA dijo que se trata de “una reapertura coordinada y por fases de los puertos de entrada de ganado del sur, supeditada al cumplimiento por parte de México del Plan de Acción Conjunto.

A partir del 24 de agosto de 2026, el USDA abrirá el puerto de entrada de Douglas (Arizona) al comercio de ganado, al tiempo que pondrá en marcha los trámites operativos necesarios para las posteriores aperturas de los puertos de Santa Teresa y Columbus, ambos en Nuevo México. Todos los animales que entren en Estados Unidos a través de estos puertos se someterán a una inspección completa del USDA para garantizar que no presenten ningún signo del gusano barrenador del Nuevo Mundo (NWS)”.

En el comunicado, la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke L. Rollins, dijo que “proteger a Estados Unidos de la NWS y expulsar esta plaga de México de vuelta al Istmo de Darién es una prioridad máxima para el USDA”.

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“El cierre de los puertos de entrada del sur durante el último año ha sido una medida difícil, pero necesaria, para controlar la propagación de la NWS en México y proteger la industria ganadera estadounidense. Gracias al trabajo realizado por todo el gobierno federal, así como por los socios estatales, locales y del sector, ahora es seguro reabrir el puerto de Douglas (Arizona) dentro de 30 días para reanudar el transporte de ganado mexicano, una tradición que se remonta a cientos de años”, añadió.

El USDA propuso una reapertura gradual dependiendo de los avances. Explicó que Sonora y Chihuahua se consideran los estados mexicanos de menor riesgo en lo que respecta al gusano barrenador del Nuevo Mundo, debido a sus sólidos y bien establecidos programas de inspección y a su distancia geográfica del sur de México, donde se concentran la mayoría de los casos.

Por eso, el 24 de agosto de 2026, el USDA reabrirá al comercio de ganado el puerto de Douglas (Arizona), que limita con Sonora.